Birol Aydın, özel sporcuların uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazandıklarını anımsattı

"Milli sporcularımız şu ana kadar dünya şampiyonalarında 28 altın, 47 gümüş, 57 bronz, Avrupa şampiyonalarında ise 37 altın, 66 gümüş, 55 bronz olmak üzere toplamda 290 madalya kazandı. Bu büyük bir başarı."

"Ayni ve nakdi sponsorluk alanında büyük başarılara imza attık"

Aydın, göreve geldikleri 2012 yılında 81 ilde temsilcilik açtıklarını anlattı.

"15 branşta teknik kurul ile organizasyon kurullarımızı oluşturarak, spor, hizmet ve eğitim faaliyetlerinde seferberlik başlattık. Özel sporcularımızın faaliyetlerimize katılabilmesi için yol ücretlerini ve konaklamalarını karşıladık. Ayni ve nakdi sponsorluk alanında büyük başarılara imza attık."

"Dünyanın en genç milli takımlarına sahibiz"

Aydın, milli sporcuların başarıları sayesinde İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettiklerini vurguladı.

"Amacımız Türk özel sporcularını hak edilen yere taşımak ve ülkemizi uluslararası alanda madalyalar kazandırarak en iyi şekilde temsil etmektir. Dünyanın en genç milli takımlarına sahibiz. Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarı. Ardından 2024 Paris ile 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na yönelik çalışmaya başlayacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve madalya kazanan tüm özel sporcularımıza, antrenörlerimize, ailelerimize kulüp yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Özel sporcular, yıllardır kapalı kapılar ardında, sosyal hayattan uzak yaşamlarını sürdürürken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile meclisimizin çıkarmış olduğu yasalar sayesinde artık tüm engelleri aşmıştır."