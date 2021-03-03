Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi Ankara'da son buldu.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ ve 55. dakikada Lobjanidzhe attı.

Galatasaray’ın karşılaşmadaki tek golü ise 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MKE Ankaragücü bu sonuçla 6 hafta sonra 3 puanla tanışarak 23 puana yükseldi. Zirve yarışında yara alan Galatasaray 57 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

22. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.

34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44. dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.

[Fotoğraf: AA]

PENALTI - 45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

GOL - 45+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: iHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Onyekuru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Falcao'nun şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi.

GOL - 55. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Alper Potuk'un pasında soldan ceza sahasına hareketlen Lobjanidze, Marcao'dan sıyırdıktan sonra çaprazdan şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-0.

KIRMIZI KART - 57. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, İbrahim Akdağ'a dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

[Fotoğraf: AA]

73. dakikada sağ kanattan Linnes'in ortasında, arka direkte müsait durumda bulunan Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

GOL - 90+2. dakikada Donk'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top filelere gitti. 2-1.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (Dk. 45 Friedrich), Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 90 Lukasik), Geraldo (Dk. 73 Voca), Alper Potuk (Dk. 72 Emre Güral), Lobjanidze, Borven

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 46 Linnes), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 83 Babel), Emre Kılınç (Dk. 46 Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), Onyekuru (Dk. 79 Feghouli), Mustafa Muhammed

Goller: Dk. 45+1 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 55 Lobjanidze (MKE Ankaragücü), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 57 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Atila Turan, Dk. 37 Sarlija, Dk. 64 Lobjanidze, Dk. 71 İbrahim Akdağ, Dk. 90 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 33 Yedlin, Dk. 66 Etebo, Dk. 77 Marcao, Dk. 90+5 Babel (Galatasaray)