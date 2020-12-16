Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'le karşılıklı anlaşıldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

Tokgöz, Hasan Hüseyin Acar'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.

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Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar ile sözleşmemizi karşılıklı olarak fesih etmiş bulunuyoruz.



Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/w5aeVc5Dr5