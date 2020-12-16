Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, futbolcu Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı
Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'le karşılıklı anlaşıldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.
Tokgöz, Hasan Hüseyin Acar'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.
Kamuoyu Bilgilendirme— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) December 16, 2020
Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar ile sözleşmemizi karşılıklı olarak fesih etmiş bulunuyoruz.
Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/w5aeVc5Dr5
Etiketler: Kayserispor Türkiye Kupası
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