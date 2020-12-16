Maçın 11. dakikasında Onur Özcan’ın kendi kalesine attığı golle sarı-lacivertli ekip 1-0 öne geçerken müsabaka bu skorla sonuçlandı.

Maçın 28. dakikasında ise ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alındı ve yerine Oytun Özdoğan kaleye geçti.

Altay, gördüğü bu kartla Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Sosa (Dk. 46 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Novak, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 30 Oytun Özdoğan), Thiam (Dk. 72 Cisse)

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sergen İlhan, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan, Hasan Güleryüz, Sadık Arda Yılmaztürk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt (Dk. 61 Sefa Durmuş), Abdullah Aydın (Dk. 72 Alper Karaman), Berk Ali Nizam (Dk. 88 Gökhan Erdöl), Ömer Çetinbaş

Gol: Dk. 11 Onur Özcan (Kendi Kalesine) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 28 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 76 Cisse, Dk. 83 Oytun Özdoğan, Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+2 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 84 Sergen İlhan (Karacabey Belediyespor)

Erol Bulut: Kolay maçlar olmuyor, hiçbir maç kolay değil

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Bulut, alt ligden rakip olsa da hiçbir maçın kolay geçmediği vurguladı.

"Süper Lig takımlarından alt lig ekiplerine elenenler oldu. Kolay maçlar olmuyor, hiçbir maç kolay değil. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı karttan sonra 10 kişi kaldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Tur atladığımız için mutluyuz. Attığımız 2 gol daha vardı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bence biri ofsayt değildi ama hakem öyle karar verdi."

Bulut, bir gazetecinin "Altay Bayındır'ı riske ettiğinizi düşünüyor musunuz ?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Altay'ı riske ettiğimi düşünmüyorum. Harun sakattı, Oytun vardı ikinci kaleci olarak. O da iyi bir performans sergiledi. Kaleciler kırmızı kart görebilir. Oytun'a güvenimiz sonsuz. Hafta sonunda büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak."

Erdoğan Yılmaz: Oyuncularım çok mutlu

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, turu geçen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Yılmaz, oyunun büyük bölümünün 11'e 10 oynandığının altını çizdi.

"Alt lig takımı olsak da topa daha çok hakim gözüktük ama Fenerbahçe'nin daha etkili atakları vardı. Biz sonuçta kendi ligimizi hedefliyoruz. Hatayspor'un ardından kurada Fenerbahçe'yi çektikten sonra lig motivasyonumuz biraz düştü. Bu maç anlamlıydı her zaman oynama şansımız olan bir maç değil. Oyuncularım çok mutlu. Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Maçtan önce forma hediyesi çok anlamlı, ince bir davranıştı."