Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayserispor Gaziantep FK'yı ağırlıyor
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma mücadelesi veren HES Kablo Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.
Ligde 31 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK'yı yenerek küme düşme hattından çıkmak istiyor.
Kayseri deplasmanı öncesinde çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gaziantep temsilcisi, Kayseri'den de puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gaziantep FK 41 puanla ligde 8. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-0 Gaziantep üstünlüğüyle sona ermişti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Mensah, Kvrzic, Enver Cenk, Kravets, Pedro Henrique
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet
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