Ligde 31 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK'yı yenerek küme düşme hattından çıkmak istiyor.

Kayseri deplasmanı öncesinde çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gaziantep temsilcisi, Kayseri'den de puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gaziantep FK 41 puanla ligde 8. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-0 Gaziantep üstünlüğüyle sona ermişti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Mensah, Kvrzic, Enver Cenk, Kravets, Pedro Henrique

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet