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Spor
İHA 27.09.2023 13:53

Kayserispor Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

Pazartesi oynanacak maçın biletleri, bugünden itibaren satışa sunuldu. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Günay Alt tribün bileti: 100 TL Kuzey Üst tribün bileti: 100 TL Doğu Üst tribün bileti: 200 TL Doğu Alt tribün bileti: 250 TL Batı Alt tribün bileti: 400 TL Batı Balkon tribün bileti: 500 TL Misafir tribün bileti: 130 TL

Kayserispor Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

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