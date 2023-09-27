Pazartesi oynanacak maçın biletleri, bugünden itibaren satışa sunuldu. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Günay Alt tribün bileti: 100 TL Kuzey Üst tribün bileti: 100 TL Doğu Üst tribün bileti: 200 TL Doğu Alt tribün bileti: 250 TL Batı Alt tribün bileti: 400 TL Batı Balkon tribün bileti: 500 TL Misafir tribün bileti: 130 TL