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Spor
AA 27.09.2023 12:35

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren şampiyonluğun mimarlarından teknik direktör Eroğlu ile görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmenin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldı.

"Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Samsunspor, Eroğlu yönetiminde bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi sonunda bir puanla son sırada kaldı.


Hüseyin Eroğlu: Sahanın kenarındaki isim değil, arma önemlidir

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Samsunspor'a veda etti.

"Samsunspor camiasına; İnsanın hayatında asla unutmayacağı günler vardır; evlilik, çocuklarının doğumu, evladının ilk konuşmaya başlaması. Biz teknik direktörler ise ne acıdır ki bunların çoğunu yaşayamayız. Çocuğun ‘Baba’ derken, sen çok uzaklarda, 90 dakikalık bir heyecan için can alıp, can verirsin. ‘Baba’ olmakla ‘teknik direktör’ olmak arasında tereddüt bile etmezsin belki de, direkt çıkarsın sahaya. Niye alıyoruz bu kararı hiç düşündünüz mü? Para-pul mu? Hiç değil.

Çünkü görev ve sorumluluk, binlerce insanın beklentisini karşılamak ve bir kentin umutlarını yeniden yeşertebilmek, öylesine keskin bir duygu ki, önüne geçemezsiniz. Alır götürür sizi. Samsunspor ile Eylül 2022’de sözleşme imzaladım ve 11 yıl aradan sonra şampiyon olan kadronun bir ferdi oldum. Bu şampiyonluk, kalbimin en güzel yerinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek, bundan emin olun. Geçen yıl ‘Formanın arkasındaki isim değil, göğsündeki arma önemlidir’ demiştim.

Bugün de ‘Sahanın kenarındaki isim değil, arma önemlidir’ diyerek Samsunspor’a veda ediyorum. Her şey ama her şeyin en güzeline layık Atatürk’lü Arma’ya hizmetim süresince bana destek olan Başkanımız Yüksel Yıldırım, yönetim ve icra kurulumuz, taraftarımız, medyamız, kulüp personelimiz, ekibim ve futbolcu kadrosuna çok teşekkür ediyorum."


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