Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulübün takibinde olan kaleci Doğan Alemdar, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı.

"Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır."