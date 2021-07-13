Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Hes Kablo Kayserispor, genç yıldızları Emre Demir, Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulübün takibinde olan kaleci Doğan Alemdar, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı.
"Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır."
Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) July 13, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/zYvsad2Il4
Etiketler: Kayserispor Transfer Haberleri
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