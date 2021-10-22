Türkiye'yi ilk kez kayakla atlama branşında ilk kez 2018 Pyeongchang Oyunları'nda temsil eden İpçioğlu, milli takım olarak yoğun bir süreç içerisine gireceklerini belirterek, 4-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak olimpiyatlar öncesi ikin kota almak için kasım ayından itibaren çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

İpçioğlu, 2022 Pekin öncesinde takvimdeki dünya kupası yarışmalarına katılarak Türkiye'ye iki olimpiyat kotası kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"2018'e mücadele ettim ve kayakla atlama dünya tarihinde olimpiyatlarda yer alan ilk Türk sporcu oldum. Olimpiyatlarda ikinci kez ülkemi temsil edeceğime inanıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. 2022 Pekin ülkemiz adına tarihi bir olimpiyat olacak."