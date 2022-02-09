Kayaklı koşu branşında birçok başarısı bulunan Ağrılı sporcular, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklarda asfaltta, kışın da hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü karla kaplı dağlarda güç depoluyor.

Haftanın belirli günlerinde Küpkıran Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda bir araya gelen sporcular, antrenörleri eşliğinde ağırlıklı olarak teknik, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyor.

Son yılların en fazla kar yağışının etkili oldu kentte iş makineleri desteğinde karların temizlenmesiyle oluşturulan 3 kilometrelik dik yamaçlı parkurda çalışma yapan sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etmek için efor sarf ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Zaman zaman sakal ve kirpikleri kırağı tutuyor

Kar, tipi ve soğuk havaya aldırmadan antrenmanlarını sürdüren sporcuların zaman zaman sakal ve kirpikleri kırağı tutuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, kentte soğuk olan havaların antrenman yapmaya engel olmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Budak, kayaklı koşunun zor bir spor olduğuna işaret etti.

"Kışımız maalesef çok ağır geçiyor ama bu sporcuları engellemiyor. Kar temizleme araçlarımız var ve kar yağdığında istediğimiz zaman pistimizi açabiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Kar ve soğuğa rağmen çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ağrı, kayaklı koşu kuzey disiplininde çok iyi bir yerde. Şu anda bayağı sporcumuz var ve çoğu, elit ile performans sporcularımızdan oluşuyor."

Budak, yeni katılanlarla sporcu sayısının arttığını ve günde 2 defa antrenman gerçekleştirildiğini belirterek, sporcuların başarı için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Hiçbir gün antrenmanlarımızı ertelemedik"

Budak, çok başarılı sporcuların olduğunu ve altyapıdaki çocukların da onların izinden gittiğini aktardı.

"Birçok milli sporcumuz var. Sporun her alanında olduğu gibi burada da zor şartlar var. Sıfırın altında 40 derece soğuk bile olsa hiçbir gün antrenmanlarımızı ertelemedik. Bundan sonra da ertelemeyeceğiz. Çünkü sporcu antrenman yaptığında hareketli oluyor ve ısınıyor. Aracımız burada bekliyor ve antrenman bittiğinde onları sporcu yetiştirme merkezimize ve evlerine bırakıyor. Sporcularımızın birçoğu sporcu yetiştirme merkezimizde barınıyor. İmkanlar dahilinde sporcularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kayaklı koşucu Dilan Çetin, milli takım kampına giderek Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istediğini anlattı.

Milli sporcu Cihan Kartal ise bugüne kadar birçok uluslararası yarışmaya katıldığını hatırlattı.

"Soğuk havada sıkı giyinmeye çalışıyoruz ve antrenmanlarımız gayet iyi gidiyor. Sıfırın altında 25-30 derecelerde antrenman yapıyoruz. Ağrı zaten soğuk bir yer ve her sene bu şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız antrenmanların meyvesini yarışmalarda alıyoruz."