Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş kupada Göztepe'yi konuk edecek
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe'yi konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.
İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.
Etiketler: Beşiktaş Göztepe Türkiye Kupası
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