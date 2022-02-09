Spor Toto Süper Lig’de ara transfer dönemi 8 Şubat gece yarısı itibarıyla sona ererken, takımlar kiralık oyunculara ağırlık verdi.

Ara transfer döneminde, Süper Lig takımları 26 kiralık futbolcuyu kadrolarına katarken, 4 milyon 300 bin euro ile en fazla bonservis ödenen isim Edin Visca oldu.

Transfer yasağı bulunan Altay'ın yanı sıra Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor da kadrosuna takviye yapmadı.

Fenerbahçe ise yalnızca sezon başında Watford'a gönderdiği Ozan Tufan'ı kadrosuna geri çağırdı.

Transferin en hareketli takımlarından lider Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in önemli isimlerinden Edin Visca'yı kadrosuna katarak dikkati çekti. Bordo-mavili ekip Tymotesz Puchacz, Jean Kouassi ve Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra 5 genç oyuncuyu da renklerine bağladı.

2017-2018 sezonu gol kralı Süper Lig’e döndü

2017-2018 sezonunda Galatasaray forması ile gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma geri dönerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray ara transfer döneminde, yine eski futbolcusu Semih Kaya’yı transfer ederken, Pena ve Pulgar’ı da kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Çaykur Rizespor ise Benfica'dan Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralayarak transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

Süper Lig kulüplerinde ara transferde gelen ve giden oyuncular şöyle:

Trabzonspor

Gelenler: Taha Altıkardeş (Bursaspor), Enis Destan (Altınordu), Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Batuhan Kör (Bursaspor), Kerem Şen (Bursaspor), Tymotesz Puchacz (Union Berlin-kiralık), Jean Kouassi (Wuhan), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Emrehan Gedikli (Bayern Leverkusen)

Gidenler: Abdulkadir Parmak (Kayserispor-kiralık), Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), Gervinho (Sözleşme fesih), Edgar Ie (Sözleşme fesih)

İttifak Holding Konyaspor

Gelenler: Amilton Minervino da Silva (Antalyaspor), Alberk Koç (Çaykur Rizespor), Uğurcan Yazğılı (Adanaspor), Mehmet Erdoğan ve Deniz Ertaş (Altyapıdan)

Gidenler: Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Artem Kravets (Sözleşme fesih), Alper Uludağ (Adana Demirspor)

Adana Demirspor

Gelenler: Mustafa Kapı (LOSC Lille), Alper Uludağ (Konyaspor), Erhun Aksel Öztümer (VavaCars Fatih Karagümrük), İsmail Cokçalış (Kulüpsüz), Damjan Djokovic (Çaykur Rizespor-kiralık), Loic Remy (Çaykur Rizespor)

Gidenler: Francis Ezeh (Tuzlaspor-kiralık), İzzet Çelik (Diyarbekirspor-kiralık)

Aytemiz Alanyaspor

Gelenler: Emirhan Doğan (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Eyüpspor-kiralık)

Gidenler: Ahmet Ildiz (Eyüpspor), Khouma Babacar (Kiralıktan geri döndü- Sassuolo)

Medipol Başakşehir

Gelenler: Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Salih Uçan (Beşiktaş-kiralık), Trezeguet (Aston Villa-kiralık), Pizzi (Benfica-kiralık), Emre Çolak (Atakaş Hatayspor)

Gidenler: Edin Visca (Trabzonspor), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor-kiralık), Ahmed Kutucu (Sandhausen-kiralık), Peter Zulj (Fehervar-kiralık), Carlos Ponck (Çaykur Rizespor-kiralık), Enzo Crivelli (Saint-Etienne-kiralık), Okechukwu Azubuike (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-kiralık), Miguel Vieira (Sözleşme fesih), Alya Toure (Jammerbugt-kiralık), Sekou Tidiany Bangoura (Jammerbugt-kiralık)

Fenerbahçe

Gelenler: Ozan Tufan (Watford) (Kiralıktan geri geldi)

Gidenler: Sinan Gümüş (Sözleşme feshi), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Ümraniyespor), Max Meyer (Midtjlland-kiralık), Allahyar Sayyadmanesh (Hull City-kiralık), Muhammed Gümüşkaya (Giresunspor-kiralık)

Beşiktaş

Gelenler: Yok

Gidenler: Atakan Üner (Ümraniyespor-kiralık), Salih Uçan (Medipol Başakşehir-kiralık), Ajdin Hasic (Ümraniyespor-kiralık)

Atakaş Hatayspor

Gelenler: Mahmud Kahraba (El Ahli-kiralık), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir-kiralık), Selimcan Temel (İnegölspor), Yassine Benzia (Dijon-kiralık)

Gidenler: Bülent Cevahir (sözleşme feshi)

Gaziantep FK

Gelenler: Luka Stankovski (Rabotniçki)

Gidenler: Kenan Özer (Sözleşme fesih- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Junior Jefferson (Sözleşme fesih), Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Yusuf Türk (Kiralık-Bursaspor), Enver Cenk Şahin (Sözleşme fesih-Bursaspor)

Yukatel Kayserispor

Gelenler: Andrea Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Arif Kocaman (Sakaryaspor), Yıldırım Mert Çetin (Hellas Verona-kiralık), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor-kiralık),

Gidenler: Anthony Uzodimma (Ankara Keçiörengücü-kiralık), Nurettin Korkmaz (Trofense-kiralık)

VavaCars Fatih Karagümrük

Gelenler: Abdoulaye Toure (Genoa-Kiralık), Kristijan Bistrovic (CSKA Moskova-Kiralık), Davide Biraschi (Genoa-Kiralık)

Gidenler: Andrea Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Tunay Torun (Kasımpaşa), Vegar Hedenstad (Valerenga), Erhun Öztümer (Adana Demirspor), Efe Tatlı (Adanaspor-kiralık)

Galatasaray

Gelenler: Bafetimbi Gomis (El Hilal), Erick Pulgar (Fiorentina-kiralık), Inaki Pena (Barcelona-kiralık), Semih Kaya (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Gidenler: Mbaye Diagne (Geçici fesih), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Christian Luyindama (El Taawon-kiralık), Oğulcan Çağlayan, Jesse Sekidika (Eyüpspor-kiralık), Aytaç Kara (Göztepe-kiralık), Atalay Babacan (Bereket Sigorta Ümraniyespor-kiralık), Gustavo Assunçao (Famalica-kiralıktan döndü), Berk Balaban (Niğde Anadolu-kiralık)

Kasımpaşa

Gelenler: Uros Spajic (Krasnodar), Rayane Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Tunay Torun (VavaCars Fatih Karagümrük), Mamadou Fall (Charleroi), Jackson Muleka (Standard Liege-kiralık), Awer Mabil (Midtjylland-kiralık)

Gidenler: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Nicolai Jörgensen (Kopenhag), Nabil Dirar (Sözleşme fesih), Kevin Varga (Sözleşme fesih)

Göztepe

Gelenler: Franco Di Santo (San Lorenzo), François Moubandje (Dinamo Zagreb-kiralık), Aytaç Kara (Galatasaray-kiralık), Kenan Piric (Atromitos Athen), Oussama Tannane (Vitesse)

Gidenler: Şefik Abalı, Brown Ideye, Balazs Megyeri (AEL Limassol)

GZT Giresunspor

Gelenler: Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe-kiralık), Chiquinho (Benfica-kiralık)

Gidenler: Çekdar Orhan (Tuzlaspor-kiralık)

Fraport TAV Antalyaspor

Gelenler: Admir Mehmedi (Wolfsburg), Fernando Lucas Martins (Beijing Guoan), Alassane Ndao (El Ahli-kiralık), Luiz Adriano (Palmeiras), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Gidenler: Enzo Crivelli (Saint-Etienne), Eren Albayrak (Çaykur Rizespor), Paul Mukairu (Kopenhag), Amilton Minervino (İttifak Holding Konyaspor), Ersin Zehir (Dordrecht), Erkan Eyibil (Stuttgart)

Çaykur Rizespor

Gelenler: Gedson Fernandes (Benfica-kiralık), Carlos Ponck (Başakşehir-kiralık), Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Yusuf Sarı (Trabzonspor), Papis Cisse (serbest)

Gidenler: Yasin Pehlivan (Manisa FK), Eren Karadağ (Adanaspor-kiralık), Loic Remy (sözleşme fesih), Nathan Monzango (sözleşme fesih), Seyfettin Anıl Yaşar (Menemenspor-kiralık) Dokovic (Adana Demirspor)

Altay

Gelenler: Yok

Gidenler: Erhan Çelenk (Manisa FK)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Gelenler: Godfred Donsah (Crotone), Azubuike Okechukwu (Demir Grup Sivasspor-kiralık), Kenan Özer (Gaziantep FK), Nouha Dicko (Gaziantep FK), Mehdi Zeffane (Krylya Sovetov Samara), Gaston Campi (FC Arouca), Barış Başdaş

Gidenler: Semih Kaya (Galatasaray), Rayane Aabid (Kasımpaşa), Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Wallace Fortuna, Walter Bwalya (El Ahli Kahire), Hasan Özkan.