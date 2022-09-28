Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Katar güvenlik iş birliği kapsamında görev alacak EGM personelinin üst düzeyli ilk bölümünün Doha'ya ulaştı.

Büyükelçiliğin açıklamasında, EGM Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Katar Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal başkanlığındaki koordinasyon ekibinin havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Büyükelçilik yetkililerince karşılandı.

"Spor güvenliği alanında uzman önemli sayıda Çevik Kuvvet personelimizin, görev atları ve köpekleriyle birlikte, görev alacağı FIFA Dünya Kupası 2022'ye ev sahipliği yapacak dost ve kardeş Katar'a her alanda desteğimiz sürecek."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Eylül'de, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya gelmişti.

Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.