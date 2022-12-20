Katar, 12 yıl boyunca hazırlandığı 2022 Dünya Kupası'nı kusursuz atlattı. Dev turnuvadaki başarısı Katar'ın gelecekteki spor etkinliklerinin de önünü açtı.

Katar yönetimi şimdi 2036 Olimpiyat Oyunları'na gözünü dikti. Körfez ülkesi, Dünya Kupası için inşa ettiği stadyumlar ve altyapıyla olası rakipleri arasında oldukça avantajlı konumda.

Dünya Kupasının Katar'a ekonomik katkısı da netleşmeye başladı. Katar, yaklaşık 1 buçuk milyon ziyaretçi ağırladı.Kupa boyunca yaklaşık 3 milyon bilet satıldı.

Turnuvanın doğrudan finansal getirileri 8 milyar dolar olarak kaydedildi. Katar yönetimi, stadyumlar ve altyapı için harcadığı 200 milyar doları yıllar içinde turizmle kazanmayı hedefliyor.