Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup Temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Son kupa şampiyonu Sivasspor rahat kazandı.

Sivasspor'a turu getiren golleri 11, 25 ve 44. dakikalarda Yatabare, 52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile 79. dakikada penaltıdan Gradel kaydetti.

Esenler Erok Spor'un gollerini ise 36. dakikada İdris Furat ile 59. dakikada Serhat Baştan attı.

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda finalde Kayserispor ile İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

Esenler Erokspor bu tura kadar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çorum FK'yı elemişti.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Dia Saba'nın orta alanın sağından gönderdiği uzun pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

GOL - 11. dakikada Erdoğan’ın sağ kanattan ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare kafasıyla dokundu. Top ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 25. dakikadan Uğur’un sol kanattan ortasında altı pas çizgisi üzerindeki Yatabare kafasıyla dokundu, top ağlarla buluştu. 2-0

GOL - 36. dakikada İdris sol kanatta kazandığı topla ceza sahası içerisine girip sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-1

GOL - 44. dakikada Uğur sol kanattan ceza sahası içerisine sürdüğü topu altı pas çizgisi önündeki Yatabare’ye bıraktı. Yatabare’nin topa dokunması yetti. 3-1

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada Yatabare’nin ortasında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Erdoğan düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü kaydetti. 4-1

GOL - 59. dakikada Zahit’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Serhat takımının 2. golünü kaydetti.

GOL - 79. dakikada ceza sahası içerisinde Cem’in müdahalesiyle Angelski yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Gradel’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 5-2 kazanan Demir Grup Sivasspor, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Mehmet Akıncık.

Demir Grup Sivassapor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Goutas, Robin Yalçın (Dk. 58 Hakan Arslan), Camara, Keita (Dk. 58 Musa), Caner Osmanpaşa (Dk. Charisis), Saba (Dk. 81 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare (Dk. 76 Angielski).

Esenler Erok Spor: Bekir Demircan, Cenk Doğan, Batuhan Yılmaz, Muharrem Öner, Mehmet Aygün (Dk. 46 Berk İsmail Ünsal), Gökhan Kardeş, Muhammet Harun Genç (Dk. 46 Serhat Baştan), Yavuz Koç, Zahit Fındık (Dk. 81 Yiğit Atalay), İdris Furat (Dk. 76 Muharrem Kaan Ceylan), Volkan Ünlü (Dk. 55 Enes Kayar).

Goller: Dk. 11, 25 ve 44 Yatabare, Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 79 (penaltıdan) Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 36 İdris Furat, Dk. 59 Serhat Baştan (Esenler Erok Spor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Batuhan Yılmaz (Esenler Erok Spor)