Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 22:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kata Milli Takımı'ndan altın madalya
[Fotoğraf: AA]
Erkek Kata Milli Takımımız, Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda heyecan TRT Spor'da devam etti.
Şampiyonada mücadele eden Erkek Kata Milli Takımımız, sergiledikleri müthiş performansla altın madalya kazanmayı başardılar.
Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımımız, finalde İspanya'yı devirdi.
Ali Sofuoğlu, bireysel Kata müsabakalarında da altın madalyanın sahibi olmuştu.
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