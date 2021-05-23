Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 metre havalı tabanca genç kızlar takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz, Yasemin Beyza Yılmaz ve İlayda Nur Çürük, gümüş madalya elde etti.