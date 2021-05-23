Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atıcılıkta gümüş madalya
[Fotoğraf: AA]
Atıcılıkta Hırvatistan'da düzenlenen Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Kızlar Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 metre havalı tabanca genç kızlar takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz, Yasemin Beyza Yılmaz ve İlayda Nur Çürük, gümüş madalya elde etti.
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