Depremlerin ardından Hatay 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karaağaç Efsanespor Kulübünün Başkanı Fehim Aşkar, GMG Kastamonuspor ile iletişime geçti.

GMG Kastamonuspor teknik heyetinin depremzede futbolcular için ellerinden geleni yapacağını söylemesinin ardından yaşları 15 ila 17 arasında değişen 6 altyapı oyuncusu, Kastamonu'ya geldi.

Burada tesislere yerleştirilen depremzede futbolcuların tüm ihtiyaçları, kırmızı-siyahlı ekip tarafından karşılanıyor.

GMG Kastamonuspor U17 Teknik Sorumlusu Onur Beşel, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Beşel, depremin ardından bölgede spor etkinliklerinin de durduğunu hatırlattı.

"Biz de kulübümüzün verdiği imkanlar dahilinde kurduğumuz iletişimle sporcuları buraya getirdik. Kendi tesislerimizde barındırıyoruz. Yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve antrenmana çıkıyorlar. Onların spor yapmasını, spora devam etmesini sağladık hatta bir sporcumuzun ailesini de getirdik. Ailelerinde, akrabalarında vefat edenler var, derin acılar var."

Beşel, futbolcularla duygusal bağ kurduklarını dile getirdi.

"Bu dönemde çocuklarımızın psikolojik olarak zor süreçleri doğacaktır. Bunu da sporla onlara unutturmak istiyoruz. Bu süreci kulübümüz ve bizlerin yardımıyla atlatacaklar."

"Kastamonuspor bize kucak açtı"

Altyapı futbolcusu Muhammet Ali Öğreten ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet ettiğini belirteti.

"Depreme uykuda yakalandık. Çok zor bir durumdu, çok sallandık. Çıkmamız biraz zor oldu. Arabalarda, çadırlarda durduk bir süre. Enkaz altında kalan akrabalarımızı, arkadaşlarımızı çıkarmaya uğraştık. Vefat eden arkadaşlarım oldu. Hocalarımızın aracılığıyla buraya yönlendirildik. Takıma katıldık."

[Fotoğraf: AA]

Ömer Faruk Safa da depremin yolculuk yaptığı sırada olduğunu, ailesine bir süre ulaşamadığını söyledi. Safa, depremde bazı arkadaşları ve akrabalarının hayatını kaybettiğini belirtti.

"Ailemle buraya geldim. Sağ olsun, Kastamonuspor bize kucak açtı. Burada ilk başta kendi kategorimi şampiyonluğa taşımak istiyorum. Daha sonra profesyonel sözleşme imzalamak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Ali Yaman ise zor bir süreç geçirdiklerini vurguladı.

"Kastamonuspor'a ve Onur hocama teşekkür ederim. Bize yardım ettiler. Burada kendi yaşıtlarımla şampiyonluk yaşamak istiyorum."