Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta formalar depremzedeler için açık artırmaya çıkarılacak
Beşiktaş Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor maçında futbolcuların giyeceği formaları depremzedeler için açık artırmayla satışa sunacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak." denildi.
Düzenlenecek açık artırma, bu akşam 19.00'da oynanacak maçın hemen ardından 19.03'te matchwornshirt.com adresinde başlayacak.
Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 26, 2023
Açık artırma bugün saat 19.03’te https://t.co/CQSOQP9TeI adresinde başlayacak.
https://t.co/cmfPICOyI9 pic.twitter.com/KbuiRBJWQw
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