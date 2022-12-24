Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor, Recep Tayyip Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetti.

Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Sivasspor 14. dakikada Saba ile öne geçti. Kasımpaşa 38. dakikada Ouanes ile eşitliği sağladı.

Selçuk İnan yönetimindeki ilk lig maçına çıkan 15 puanlı Kasımpaşa, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor.

Avrupa ve kupada yoluna devam eden 11 puanlı Demir Grup Sivasspor ise düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek ligdeki 4 maçlık 3 puan özlemine son vermek istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 14. dakikada Sivasspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

29. dakikada ev sahibi takım beraberlik fırsatını kullanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Fall, ceza sahasında boş pozisyondaki Ben Ouanes'in önüne pasını gönderdi. Ben Ouanes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

GOL - 39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Koita'dan aldığı pasla Sivasspor ceza sahasında topla buluşan Ben Ouanes, sağ ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Recep Tayyip

Hakemler: Sarper Barış Saka

Kasımpaşa Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Graovac, Ouannes, Hadergjonaj, Hajradinovic, Tirpan, Petretta, Aytaç Kara, Fall, Koita

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Saba, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Yatabare.

Goller: Dk. 14 Sabi'a (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 21 Fall (Kasımpaşa)