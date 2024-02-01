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Spor
AA 01.02.2024 11:55

Kasımpaşa'da Sami Uğurlu "Dört Büyükler"e karşı deplasmanlarda başarılı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, takımının başında "Dört Büyükler"e karşı deplasmanda aldığı galibiyetlerle dikkati çekiyor.

Kasımpaşa'da Sami Uğurlu "Dört Büyükler"e karşı deplasmanlarda başarılı

İzmirspor'da başladığı futbolculuk kariyerinde Galatasaray altyapısına transfer olan Sami Uğurlu, burada istediği çıkışı yapamadı. Ardından birçok Anadolu kulübünde top koşturan Uğurlu, kariyerinin tamamını alt liglerde geçirdi.

Antrenörlük hayatına Altınordu'nun akademi takımlarında başlayan Sami Uğurlu, Hüseyin Eroğlu, Fuat Çapa, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'nun yardımcılıklarını yaptı.

45 yaşındaki teknik adam, 2021-2022'de Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın başına geçti. Lacivert-beyazlı takımın başında 24 resmi maça çıkan Uğurlu, sonraki sezonun ikinci haftasında görevinden ayrıldı.

Sami Uğurlu, TFF 1. Lig'de kısa süren Bandırmaspor macerasının ardından bu sezon kasım ayında yeniden Kasımpaşa'nın başına geçti.

Uğurlu yönetiminde ilk döneminde 1.88, bu sezon ise 1.42 maç başına puan ortalamasıyla mücadele eden lacivert-beyazlı takım, özellikle "Dört Büyükler"e karşı performansıyla ön plana çıktı.

Kasımpaşa, Uğurlu yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile yaptığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

Deplasman performansı göz doldurdu

Kasımpaşa, Sami Uğurlu'nun "Dört Büyükler"e karşı deplasmanda görev yaptığı 5 maçın 4'ünü kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, Uğurlu idaresinde dış sahada Galatasaray'ı 3-1, Beşiktaş'ı 3-0 ve 3-1, Trabzonspor'u ise 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa, tek yenilgisini bordo-mavililer karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.

Uğurlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 4 galibiyeti de 3 gol atarak elde etti.

Sami Uğurlu'nun "Dört Büyükler"e karşı performansı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun lacivert-beyazlı takımın başında Türk futbolunun "Dört büyükler"ine karşı performansı şöyle:

2021-2022 20 Ocak 2022 Galatasaray-Kasımpaşa 1-3

2021-2022 5 Şubat 2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0

2021-2022 28 Şubat 2022 Kasımpaşa-Fenerbahçe 1-2

2021-2022 25 Nisan 2022 Beşiktaş-Kasımpaşa 0-3

2022-2023 15 Ağustos 2022 Kasımpaşa-Fenerbahçe 0-6

2023-2024 5 Ocak 2024 Beşiktaş-Kasımpaşa 1-3

2023-2024 29 Ocak 2024 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-3

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