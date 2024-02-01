Türkiye Karate Federasyonu 2023'teki rekor başarıları sürdürmeyi hedefliyor

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atlama Kuleleri'ndeki spor salonunda kamp yapan Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın çalışmalarını takip eden Aslan Abid Uğuz, önceki yılın değerlendirmesi, bu yılki hedefleri ve karatenin olimpiyatlara katılımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Uğuz, sezonu iyi şekilde bitirdiklerini belirtti.

"2023'ü rekor derecelerle çok iyi kapattık. 'Karatede iyi şeyler oluyor, Türk sporunda iyi şeyler oluyor' mottosuyla 2024'e de aynı şekilde, aynı hızla, aynı heyecanla başladık."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Uğuz, Erzurum'da kamp yapan 42 sporcunun Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını ifade etti.

"Yunanistan'dan iyi sonuçlarla dönmüştük. Paris'te Premier Lig'de aldığımız iyi sonuçların ardından şimdi de Tiflis'teki Avrupa Şampiyonası için çocuklarımızla gün sayıyoruz. Her zaman iyi sonuçlarla geldiğimiz bir şampiyona. Bizim dönemimiz de dahil, uzun zamandır takım halinde şampiyonluğumuz yok. Şimdi 'sarı madalyalar' mottosunu burada gösterip inşallah takım halinde birinci olacağız. Hedeflerimiz çok yüksek, 10-12 altın madalya hedefliyoruz. Allah'ın izniyle olacak."

Uğuz, Fransa'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağında 3 madalya aldıklarını anımsattı.

"Premier Lig isminden de anlaşılacağı gibi dünyada ilk 32'deki sporcuların katılabildiği, yani elit sporcuların şampiyonası. Dünyanın her yerinden sporcular oluyor. Uzun zamandır bu ligde madalyamız yoktu ve burada da şeytanın bacağını kırmış olduk. Şimdiki hedefimiz, Hırvatistan'da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası. Bu şampiyonanın hazırlık kampını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Türk karatesini rekorlara boğduk"

Uğuz, elit sporcu sayılarını artırdıklarını vurguladı.

"2023'te dünya şampiyonalarında alınmış rekor sonuçla geldik. Daha önceki Avrupa şampiyonalarında alınmış en iyi sonuç yine bizde. Gaziantep'te 7 altın madalya ve Balkanlar'da alınmış en iyi sonuç bizde. Yani Türk karatesini rekorlara boğduk. Bu rekorlar bize 2024'te bir misyon yüklüyor. 2024'te bunun devamlılığı gerekiyor. Bu yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası, Büyükler Dünya Takım Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası'nda aynı şekilde devam edeceğiz. Balkan Şampiyonası'nda hiç yapılmamış bir şeyi yapacağız ve alttan gelen çocuklarımızı orada büyükler bazında değerlendirecek, tecrübe kazanmalarını isteyeceğiz. Burada risk alıyoruz, çocuklarımız hayatında ilk defa uluslararası bir maça çıkacak. Çıksınlar belki madalya ile dönemeyecekler ama pişecekler. Abilerinin, arkadaşlarının seviyesine gelecekler."

Uğuz, Avrupa ve dünya şampiyonalarına bakıldığında alınan madalyaların neredeyse yarısının Balkan ülkelerine gittiğine işaret etti.

"O coğrafya, karate coğrafyası. Biz Balkan Federasyonundan ayrıldığımızda Dünya Karate Federasyonu Başkanı ve Genel Sekreteri dahil orada olmamızı istiyor çünkü Türkiyesiz hiçbir organizasyon düşünülemiyor. Dünyada karate markası Türkiye ile özdeşleşmiş durumda."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Uğuz, karatenin olimpiyatlarda yer almasının zor olduğunu söyledi.

"Yetkililere karatenin olimpiyatlarda yer alması gerektiğini söyledim. Bize üstü kapalı cevap verdiler. En azından federasyon başkanı olarak Olimpiyat Komitesi Başkanı'na böyle bir dilekte bulunarak içimdekileri söylemiş oldum ama 2028'deki olimpiyatlarda karate maalesef olmayacak gibi görünüyor."