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Spor
AA 01.02.2024 10:50

Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa kupaları heyecanı

IWBF Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonlar Kupası'nda Galatasaray, Avrupa Kupası 1'de ise İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Göksel Çelik parkeye çıkacak.

Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa kupaları heyecanı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Şampiyonlar Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray, maçlarını 2-3 Şubat'ta İstanbul'da Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda İspanya'nın Bidaideak Bilbao BSR, Fransa'nın Hornets Le Cannet ve Almanya'nın Köln 99ers takımlarıyla mücadele edecek.

Galatasaray'ın organizasyondaki maç programı şöyle:

2 Şubat Cuma:

19.45 Galatasaray-Bidaideak Bilbao BSR/TRT Spor

3 Şubat Cumartesi:

11.15 Köln 99ers-Galatasaray/GSTV Youtube

19.45 Galatasaray-Hornets Le Cannet/TRT Spor

Avrupa Kupası 1

İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Göksel Çelik ise Avrupa Kupası 1'de mücadele edecek.

İzmir'de oynanacak A Grubu maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor; Rhine River Rhinos (Almanya), Hyeres Handi Basket (Fransa) ve London Titans (İngiltere) ile karşı karşıya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:

2 Şubat Cuma:

11.15 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Rhine River Rhinos

20.15 Hyeres Handi Basket-İzmir Büyükşehir Belediyespor

3 Şubat Cumartesi:

11.15 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Londra Titans

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Göksel Çelik ise maçlarını Almanya'da oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, grupta Hannover United (Almanya), Manchester Revolution (İngiltere), Sheffield Steelers (İngiltere) ve Pilatus Dragons (İsviçre) ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Göksel Çelik'in maç programı TSİ şöyle:

2 Şubat Cuma:

11.15 Hannover United-Fenerbahçe Göksel Çelik

15.45 Fenerbahçe Göksel Çelik-Pilatus Dragons

3 Şubat Cumartesi:

10.00 Manchester Revolution-Fenerbahçe Göksel Çelik

16.45 Fenerbahçe Göksel Çelik-Sheffield Steelers

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