Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa kupaları heyecanı

Şampiyonlar Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray, maçlarını 2-3 Şubat'ta İstanbul'da Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda İspanya'nın Bidaideak Bilbao BSR, Fransa'nın Hornets Le Cannet ve Almanya'nın Köln 99ers takımlarıyla mücadele edecek.

Galatasaray'ın organizasyondaki maç programı şöyle:

2 Şubat Cuma:

19.45 Galatasaray-Bidaideak Bilbao BSR/TRT Spor

3 Şubat Cumartesi:

11.15 Köln 99ers-Galatasaray/GSTV Youtube

19.45 Galatasaray-Hornets Le Cannet/TRT Spor

Avrupa Kupası 1

İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Göksel Çelik ise Avrupa Kupası 1'de mücadele edecek.

İzmir'de oynanacak A Grubu maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor; Rhine River Rhinos (Almanya), Hyeres Handi Basket (Fransa) ve London Titans (İngiltere) ile karşı karşıya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:

2 Şubat Cuma:

11.15 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Rhine River Rhinos

20.15 Hyeres Handi Basket-İzmir Büyükşehir Belediyespor

3 Şubat Cumartesi:

11.15 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Londra Titans

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Göksel Çelik ise maçlarını Almanya'da oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, grupta Hannover United (Almanya), Manchester Revolution (İngiltere), Sheffield Steelers (İngiltere) ve Pilatus Dragons (İsviçre) ile mücadele edecek.

Fenerbahçe Göksel Çelik'in maç programı TSİ şöyle:

2 Şubat Cuma:

11.15 Hannover United-Fenerbahçe Göksel Çelik

15.45 Fenerbahçe Göksel Çelik-Pilatus Dragons

3 Şubat Cumartesi:

10.00 Manchester Revolution-Fenerbahçe Göksel Çelik

16.45 Fenerbahçe Göksel Çelik-Sheffield Steelers