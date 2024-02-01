Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa kupaları heyecanı

Şampiyonlar Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray, maçlarını 2-3 Şubat'ta İstanbul'da Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda İspanya'nın Bidaideak Bilbao BSR, Fransa'nın Hornets Le Cannet ve Almanya'nın Köln 99ers takımlarıyla mücadele edecek.
Galatasaray'ın organizasyondaki maç programı şöyle:
2 Şubat Cuma:
19.45 Galatasaray-Bidaideak Bilbao BSR/TRT Spor
3 Şubat Cumartesi:
11.15 Köln 99ers-Galatasaray/GSTV Youtube
19.45 Galatasaray-Hornets Le Cannet/TRT Spor
Avrupa Kupası 1
İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Göksel Çelik ise Avrupa Kupası 1'de mücadele edecek.
İzmir'de oynanacak A Grubu maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor; Rhine River Rhinos (Almanya), Hyeres Handi Basket (Fransa) ve London Titans (İngiltere) ile karşı karşıya gelecek.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un maç programı şu şekilde:
2 Şubat Cuma:
20.15 Hyeres Handi Basket-İzmir Büyükşehir Belediyespor
3 Şubat Cumartesi:
11.15 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Londra Titans
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Göksel Çelik ise maçlarını Almanya'da oynayacak.
Sarı-lacivertli ekip, grupta Hannover United (Almanya), Manchester Revolution (İngiltere), Sheffield Steelers (İngiltere) ve Pilatus Dragons (İsviçre) ile mücadele edecek.
Fenerbahçe Göksel Çelik'in maç programı TSİ şöyle:
2 Şubat Cuma:
15.45 Fenerbahçe Göksel Çelik-Pilatus Dragons
3 Şubat Cumartesi:
10.00 Manchester Revolution-Fenerbahçe Göksel Çelik
16.45 Fenerbahçe Göksel Çelik-Sheffield Steelers