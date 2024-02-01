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Spor
AA 01.02.2024 10:20

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'a 110-99 mağlup oldu.

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" yaptı
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen'in 10 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yaptığı mücadelede Rockets, Pelicans'a kaybederek bu sezonki 25. yenilgisini yaşadı.

Pelicans'ta Jonas Valanciunas 25 sayı, 14 ribaunt ve 2 asist, Brandon Ingram ise 24 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Rockets'ta Jalen Green 31 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Cam Whitmore 17, Fred VanVleet'in de 16 sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.

Donovan Mitchell'den 45 sayı

Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell'ın 45 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistle oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 128-121 yenerek sezonun 29. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Darius Garland 19 sayı, 3 asistle oynarken, Jarrett Allen 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Pistons'ta Danilo Gallinari 20 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist, Cade Cunningham 19 sayı, 2 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 8 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede ise San Antonio Spurs, Orlando Magic'e 108-98 mağlup oldu.

Sonuçlar

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 109-125

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 128-121

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 110-117

Miami Heat-Sacramento Kings: 115-106

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 99-110

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 105-100

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 98-108

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 121-87

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 120-136

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 119-116

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