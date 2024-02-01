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Spor
AA 01.02.2024 10:15

Fenerbahçe Beko Fransa deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Fransa deplasmanında

Salle Gaston Medecin'de oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, 24 haftada aldığı 15 galibiyetle ligde dördüncü sırada bulunuyor.

Son maçında LDLC ASVEL'i deplasmanında 83-73 yenen sarı-lacivertli ekip, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11. Avrupa Ligi maçında 9. galibiyetini elde etti.

AS Monaco ise 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 86-74 kazanmıştı. Bu maç, Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımın başında parkeye ilk çıktığı mücadeleydi.

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