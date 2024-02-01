Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 01.02.2024 11:05

Trabzonspor'da gündem Pedro Malheiro

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle sağ bek mevkisini güçlendirmek isteyen bordo mavililer, genç ve potansiyelli isimler üzerinde çalışıyor.

Trabzonspor'da gündem Pedro Malheiro

Larsen'in ayrılığı ve Mehmet Can Aydın'ın performansındaki düşüş nedeniyle sağ bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor, bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağ bek transferinde genç ve potansiyelli isimlere yönelen bordo mavililer, Portekiz Ligi takımlarından Boavista'da forma giyen Pedro Malheiro'yu gündemine aldı.

Portekiz basını da Trabzonspor'un 23 yaşındaki sağ bek için 3 buçuk milyon avroluk bir teklifle Boavista'nın kapısını çaldığını iddia etti.

Portekiz ve başka Avrupa kulüplerinin de radarında olan Pedro Malheiro için Boavista'nın yüksek bonservis beklentisi içinde olması ise bu transferi zorlaştırıyor.

Siyah beyazlı formayla bu sezon 12 maça çıkan Malheiro, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Trabzonspor, sağ bek transferinde Daiki Hashioka, Oliver Sonne ve Yukhym Konoplya ile temasa geçmişti.

Hashioka'yı Luton Town'a kaptıran bordo mavililer, Sonne ve Konoplya transferlerini ise ekonomik açıdan istediği rakamlara çekmeyi henüz başarmıştı. 

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa kupaları heyecanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Sağlık çalışanları için "EKİP" sistemi devrede
11:12
Deprem bölgesinde çimento firmalarına fahiş fiyat denetimi: 37,8 milyon lirayı ceza kesildi
11:07
Doğu donuyor: Ardahan eksi 30'u gördü
10:54
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
10:47
Japonya'da yine uçak kazası
10:52
Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
FOTO FOKUS
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ