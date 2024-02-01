Trabzonspor'da gündem Pedro Malheiro

Larsen'in ayrılığı ve Mehmet Can Aydın'ın performansındaki düşüş nedeniyle sağ bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor, bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağ bek transferinde genç ve potansiyelli isimlere yönelen bordo mavililer, Portekiz Ligi takımlarından Boavista'da forma giyen Pedro Malheiro'yu gündemine aldı.

Portekiz basını da Trabzonspor'un 23 yaşındaki sağ bek için 3 buçuk milyon avroluk bir teklifle Boavista'nın kapısını çaldığını iddia etti.

Portekiz ve başka Avrupa kulüplerinin de radarında olan Pedro Malheiro için Boavista'nın yüksek bonservis beklentisi içinde olması ise bu transferi zorlaştırıyor.

Siyah beyazlı formayla bu sezon 12 maça çıkan Malheiro, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Trabzonspor, sağ bek transferinde Daiki Hashioka, Oliver Sonne ve Yukhym Konoplya ile temasa geçmişti.

Hashioka'yı Luton Town'a kaptıran bordo mavililer, Sonne ve Konoplya transferlerini ise ekonomik açıdan istediği rakamlara çekmeyi henüz başarmıştı.