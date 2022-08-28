Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'da Muhammed Emir Saraç istifa etti
Kasımpaşa Kulübü, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın istifa ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz sayın Muhammed Emir Saraç gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Muhammed Emir Saraç'a uzun yıllardır kulübümüze verdiği hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Kasımpaşa
Son Haberler
- 17:12
- 17:09
- 17:06
- 16:54
- 16:47
Sıradaki Haber
Türkiye’nin tek kadın drift pilotu ile en genç pilotu pistlerde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz