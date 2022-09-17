Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kasımpaşa, Ümraniyespor'u üzdü
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Paşa puanını 9'a çıkarırken tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, 7. haftada da galibiyetle tanışamadı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Kasımpaşa, 36. dakikada Florent Hadergjonaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Kasımpaşa, 83. dakikada Stephane Bahoken ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2
Antonio Mrsic'in 90+9 attığı gol, Ümraniyespor'a puan için yetmedi: 1-2
Sahadan 2-1 galip ayrılan konuk ekip Kasımpaşa, puanını 9'a çıkardı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, 7. haftada da galibiyetle tanışamadı. Kırmızı-beyazlılar, milli araya 2 puanla girdi.
Bu arada HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.
Etiketler: Kasımpaşa Ümraniyespor Süper Lig
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