Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Kasımpaşa, 36. dakikada Florent Hadergjonaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Kasımpaşa, 83. dakikada Stephane Bahoken ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Antonio Mrsic'in 90+9 attığı gol, Ümraniyespor'a puan için yetmedi: 1-2

Sahadan 2-1 galip ayrılan konuk ekip Kasımpaşa, puanını 9'a çıkardı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, 7. haftada da galibiyetle tanışamadı. Kırmızı-beyazlılar, milli araya 2 puanla girdi.

Bu arada HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.