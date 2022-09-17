Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 18:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye Yıldız Milli Takımı, binicilik at terbiyesinde Balkan şampiyonu
Balkan Dresaj Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Yıldız Milli Takımı, şampiyon oldu.
Balkan Dresaj Şampiyonası, Romanya'nın Baicoi kasabasında gerçekliştirildi.
Şampiyonaya; Romanya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye'den 60 sporcu katıldı.
At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kemer Country Atlı Spor Kulübü sporcularından; Emir Yücel, Nehir Kaya, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper'den oluşan milli takım, antrenör Ela Açar eşliğinde Balkan şampiyonluğunun sahibi oldu.
Etiketler: Milli Sporcular
Son Haberler
- 19:01
- 19:02
- 18:33
- 18:25
- 18:16
Sıradaki Haber
Taha Akgül Ankara'da çiçeklerle karşılandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz