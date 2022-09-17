Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yunus Emre Başar, organizasyondan 4 gün önce eli çatlamasına rağmen pes etmeyerek dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Başkent Belgrad'daki şampiyonada grekoromen stil 77 kiloda bronz madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yunus Emre Başar, başarısının ardındaki azim ve destek hikayesini paylaştı.

Organizasyonda yarı final mücadelesini ufak bir talihsizlik yüzünden kaybettiğini ve şampiyonluk şansını kaçırdığını belirten Yunus Emre Başar, "Tabii ki çok mutluyum, ülkeme bronz madalya kazandırdım. Hedeflerim de her zaman yüksek. Oraya tabii ki altın madalya almak için gittik. Benim sıkletim 77 kilo, ara sıklet olduğu için gerçekten zor bir sıklet. Aynı zamanda olimpik sıklet. Bu sıklette gerçekten mücadeleyi hiç bırakmamak gerekiyor. Ben de senelerden beri bu sıkletin sporcusuyum ve dünya üçüncüsü oldum." diye konuştu.

"Zirvenin çok yakın olduğuna inanıyorum"

Bu yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da final maçında, yine bir talihsizlik yüzünden ikinci olduğuna dikkati çeken milli güreşçi, "Final maçını kaybettim ama zirvenin çok yakın olduğuna inanıyorum. Yani ucunda dolanıyoruz artık. O altın madalyayı bir gün alacağız, kemeri takacağız. Ülkeme altın madalyayla, kemerle döneceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Başar, 2024'te Paris Olimpiyatları'nın düzenleneceğini hatırlatarak, hedefinin, her sporcunun hayalindeki gibi olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

"Yani biz 5-6 sene önceden bunların hayalini kurup ona göre çalışıyoruz, hedeflerimizi ona göre belirliyoruz." diyen Yunus Emre Başar, olimpiyatlara gidebilmek için gelecek sene yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ilk 5'e girmesi gerektiğini, hedefinin altın madalya olduğunu, ama aksi bir durumda ilk 5'e girip oraya katılım kazanmak istediğini dile getirdi.

Madalyalı güreşçi, "İnşallah olimpiyatlara da gidip orada ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Altın madalya almayı düşünüyoruz, onun hayalini kuruyoruz. Ben bizi destekleyen, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hocalarımıza, milli takım teknik ekibine çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığı talihsizlik: "Ayağımda yırtık, bileğimde kırık vardı"

"Nasıl bir talihsizlik yaşadığını" anlatan Yunus Emre Başar, yaşadıklarını, sporda azim ve çalışmaya örnek olacak nitelikte hikayesiyle, şöyle anlattı:

"Şampiyonaya gitmeden 4 gün önce, sabah uyandığımda garip bir olay oldu. Artık biz onu 'nazar' diye adlandırdık. Elimde bir şişlik vardı. O gün doktora gittik, röntgen çektirdik, elimde kırığa yakın çatlak vardı. Çok üzüldüm. 4 gün kalmış. Sıklet sporu yaptığımız için kilo da düşüyoruz. Bir anda onun psikolojisi benim için kötü oldu. Ama bize dua eden insanlar olduğu için, inançlı insanlarız sonuçta, onun bir şeyi vardı kalbimde. Oraya gidene kadar psikolojim gerçekten çok kötüydü. Orada elim ağrıyor, hiçbir şey yapamıyorum, koşsam bile koşamıyorum çünkü elimi sallayamıyorum. Doktorumuz da ondan da Allah razı olsun, hem ağrı kesici hem de lokal anestezilerle beni maça çıkardı. Gerçekten de başarılı bir sonuç aldık, yani ağrımı yüzde yüze kadar kesti. Bu da bizim başarı hikayemiz oldu. Ben bunlarla övünmeyi sevmem ama gerçekten ayağımda yırtık vardı, bileğimde kırık vardı. Bunlar belki de beni kamçılayan, daha çok hırs yaptıran etkenlerdi. O yüzden bunları hayra yorduk ve şükür madalyamızı da aldık."