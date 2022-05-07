Kasımpaşa Sivasspor'u üç golle geçti
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.
Demir Grup Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Eren Elmalı, 73. dakikada Valentin Eysseric ile 77. dakikada Umut Bozok filelerle buluşturdu.
Sivasspor'un tek golünü ise 90. dakikada Jorge Felix kaydetti.
Sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan Kasımpaşa, puanını 50'ye yükseltti. Ligde üç maç sonra yenilen Sivasspor ise, 48 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada konuk ekip sol taraftan köşe vuruşu kazandı. Eysseric'in ortasında ön direkte Fall'un kafa vuruşunda, Ziya Erdal son anda topu çizgiden çıkardı.
9. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Kerem Atakan Kesgin'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol çaprazda topla buluşan Sefa Yılmaz, altıpastaki Kayode'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
30. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
41. dakikada Özkan Yiğiter'in ara pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
44. dakikada rakip defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin ayağı kayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
51. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Kayode'nin direkt kaleye gönderdiği topa, kaleci ön direkte müdahale ederek kornere gönderdi.
53. dakikada Eysseric ile duvar pası yapan Muleka, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.
55. dakikada şık hareketlerle sağ çaprazdan içeriye sokulan Kayode'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
GOL - 58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, top direğe çarpıp Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.
GOL - 73. dakikada konuk ekip serbest vuruştan farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-2
GOL - 77. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Eysseric'in yerden pasıyla ceza yayının önünde topla buluşan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3.
82. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Gradel'in ceza yayının önünden çektiği şutta top az farkla yandan dışarıya çıktı.
90+3. dakikada Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Felix filelere gönderdi. Ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 1-3.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Koray Altınay (Dk. 74 Gradel), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Cofie (Dk. 66 Ulvestad), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Felix), Sefa Yılmaz (Dk. 65 Erdoğan Yeşilyurt), Kayode, Yatabare (Dk. 78 Konate)
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj (Dk. 83 Mehmet Feyzi Yıldırım), Donk, Bruma, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 59 Aabid Rayane), Eysseric (Dk. 84 Tunay Torun), Hajradinovic, Mabil (Dk. 59 Umut Bozok), Fall (Dk. 75 Ahmet Engin), Muleka
Goller: Dk. 58 Eren Elmalı, Dk. 73 Eysseric, Dk. 77 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 90+3 Felix (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Doğucan Haspolat, Dk. 85 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa), 90+4 Felix, 90+5 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
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