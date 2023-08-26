Kasımpaşa Pendikspor'u ağırlıyor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligde oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Kasımpaşa, hanesine 4 puan yazdırdı. MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise geride kalan 2 haftada bir puan elde etti. Hatayspor'a 5-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemlar: Yaşar Kemal Uğurlu, İlker Takpak, Murat Erdoğan.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Duhan Aksu, Omeruo, Ben Ouanes, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç Kara, Gomis, Fall.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Vukovic, Romero, Halil Akbunar, Lusamba, Thuram, Eze.