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Spor
TRT HABER / AA 26.08.2023 18:45

Kasımpaşa Pendikspor'u ağırlıyor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün Pendikspor'u ağırlıyor.

Kasımpaşa Pendikspor'u ağırlıyor
[Fotograf: İHA]

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligde oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Kasımpaşa, hanesine 4 puan yazdırdı. MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise geride kalan 2 haftada bir puan elde etti. Hatayspor'a 5-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Pendikspor'u ağırlıyor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemlar: Yaşar Kemal Uğurlu, İlker Takpak, Murat Erdoğan.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Duhan Aksu, Omeruo, Ben Ouanes, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç Kara, Gomis, Fall.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Vukovic, Romero, Halil Akbunar, Lusamba, Thuram, Eze.   

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