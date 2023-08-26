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Spor
TRT SPOR 26.08.2023 17:23

Galatasaray'da Midtsjö ve Dubois ile yollar ayrılacak

Galatasaray'da yeni ayrılık haberleri bekleniyor. Sarı kırmızılılar, Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Midtsjö ve Dubois ile yollar ayrılacak

Galatasaray, takımda düşünülmeyen oyunculara veda edecek.

Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılarda bir kadro şişkinliği oluştu. Yönetim bu nedenle bazı oyuncuları bonservisiyle veya kiralık olarak başka kulüplere gönderdi.

Galatasaray'da sözleşmesi biten Juan Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Bafetimbi Gomis ile yeni kontrat imzalanmadı.

Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç da bonservisleriyle takımdan ayrıldı. Galatasaray, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı ve Mathias Ross'u başka takımlara kiraladı.

Sarı kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün ise şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye transfer oldu.

Galatasaray'da bu sezon fazla şans bulması beklenmeyen isimlerden Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile de yolların ayrılması bekleniyor. Talipleri olan iki oyuncu için Galatasaray gelen teklifleri değerlendirecek.

Sarı kırmızılıların kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Midtsjö ve Dubois'nın ayrılığı durumunda kadroda 2 kişilik kontenjan açılmış olacak.

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