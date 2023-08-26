Vincent Aboubakar Beşiktaş'ın skor yükünü sırtlıyor

Aboubakar Beşiktaş’ın skor yükünü sırtlıyor. Kamerunlu futbolcu yeni sezona da hızlı başladı.

Deneyimli santrfor Avrupa Kupalarında oynanan 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Siyah beyazlılar Avrupada bu sezon toplamda 13 gol kaydederken bunların 5’ine Aboubakar direkt etki etti.

Gedson Fernandes sezona çok iyi başladı

Gedson Fernandes de sezona çok iyi başladı. Portekizli orta saha, hem skora yaptığı katkı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle siyah beyazlı taraftarların sevgilisi durumunda.

Ligde Vavacars Fartih Karagümrük maçında attığı golle son dakikada 3 puanı getiren Fernandes, Kiev maçının en iyi oyuncusu seçildi.