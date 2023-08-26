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Spor
TRT SPOR 26.08.2023 17:13

İrfan Can Kahveci küllerinden doğdu

İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal ile birlikte küllerinden doğdu. Milli futbolcu, bu sezon 7 maçta 4 gol 3 asistlik performansıyla göz doldurdu.

İrfan Can Kahveci küllerinden doğdu
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci sevinci yaşanıyor. 28 yaşındaki oyuncu bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

Hücumun sağında forma giyen futbolcu, ön alan baskısı ve hücumdaki etkinliğiyle göz dolduruyor.

Milli oyuncu, bu sezon 7 maçta 4 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon 42 maçta 7 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.

Sezon başında taraftarın aleyhte tezahüratlarına maruz kalan futbolcu, ibreyi ters yöne çevirmeyi başardı. İsmail Kartal’ın gelişiyle form grafiği yükselen 28 yaşındaki oyuncu sahada istekli bir görüntü çiziyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Twente'ye 2 gol atan İrfan Can Kahveci, kulüp televizyonuna da bu süreçle alakalı bir röportaj vermişti.

Forma için savaşacağını söyleyen futbolcu, "Umarım yolun sonu taraftarımızın dediği gibi şampiyonluk olur." dedi.

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