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Spor
AA 26.08.2023 17:07

Al Ahli Gabriel Veiga'yı kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ahli, İspanya ekibi Celta Vigo'dan Gabriel Veiga'yı transfer etti.

Al Ahli Gabriel Veiga'yı kadrosuna kattı

Al Ahli Kulübü, 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

İspanya basınında transferin 40 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Altyapısından yetiştiği Celta Vigo'da 56 maça çıkan Veiga, 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Ahli, kadrosunda milli futbolcu Merih Demiral, Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'yu da bulunduruyor.


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