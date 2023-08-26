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Spor
TRT HABER / AA 26.08.2023 18:45

Kasımpaşa ile Pendikspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşan Kasımpaşa ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa ile Pendikspor puanları paylaştı
[Fotograf: İHA]

Kasımpaşa ile Pendikspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Pendikspor'un golünü  45+7. dakikada penaltıdan Romero kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 81. dakikada Winck attı.

Pendikspor'da Serkan Asan 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligde ikinci beraberliğini alan Kasımpaşa, 4 puana yükseldi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor da ikinci beraberliğini alarak haftayı 3 puanla kapatı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

25. dakikada Pendiksporlu Thuram, ceza sahası dışı sağ çaprazda dar açıya rağmen kaleyi denedi. Kaleci Gianniotis, yerden gelen topu güçlükle çeldi.

39. dakikada sol kanattan Romero'nun ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Görkem Bitin kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yerden sekerek üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

PENALTI - 45+3. dakikada Pendikspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yükselen Halil Akbunar'ın kafayla vurduğu top, savunmadaki Winck'in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'daki Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltıya hükmetti.

GOL - 45+7. dakikada topun başına geçen Romero, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1.

Golün santrası yapılmadı ve devre arasına girildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın sol çaprazdan vuruşunda top kalenin üstünden dışarıya çıktı.

63. dakikada Romero'nun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

74. dakikada sol taraftan Endri Çekiçi’nin ceza sahasına ortasında Erencan Yardımcı’nın sağ çaprazdan şutu yandan dışarıya gitti.

GOL - 81. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in ortasında Omeruo’nun arka direğe kafayla indirdiği topa Claudio Winck Neto’nun dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

KIRMIZI KART - 90+1. dakikada orta alandaki mücadelede Serkan Asan, Selim Dilli'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

90+3. dakikada Mamadou Fall'un, ceza sahası içinde çalımlarla son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta Aytaç Kara'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemlar: Yaşar Kemal Uğurlu, İlker Takpak, Murat Erdoğan.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 90 Saddiki), Gökhan Gül (Dk. 75 Selim Dilli), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Fall.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeirra, Lusamba, Vukovic, Thuram (Dk. 66 Erencan Yardımcı), Romero (Dk. 66 Endri Çekici), Halil Akbunar (Dk. 84 Gökcan Kaya), Eze (Dk. 22 Görkem Bitin).

Goller: Dk. 45+7 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor), Dk. 81 Winck (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Hajradinovic, Dk. 45+2 Aytaç Kara, Dk. 72 Gianniotis (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Serkan Asan (Pendikspor)

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