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Spor
TRT SPOR 26.08.2023 17:30

Cristiano Ronaldo'dan 63. hattrick

Cristiano Ronaldo, yıllar geçse de performansında bir şey kaybetmiyor. Ronaldo, Suudi Arabistan liginde Al Nassr'ın, Al Fateh'i 5-0 yendiği maçta kariyerinin 63. hattrickini yaptı.

Cristiano Ronaldo'dan 63. hattrick
[Fotograf: Reuters]

Cristiano Ronaldo adeta yıllara meydan okuyan bir futbolcu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nde takımı Al Nass'rın, Al Fateh'i 5-0 yendiği karşılaşmada 3 gol bir asistle maça damga vurdu.

Kariyerindeki 63. hattrickini yapan Cristiano, 38 yaşında olmasına rağmen gollerine ara vermiyor.

Dikkat çeken diğer nokta ise Ronaldo 30 yaşından önce 30 kez hattrick yaparken, 30 yaşından sonra 33. kez üçlemeyi yapması. Portekizli yıldız Al Nassr'a transfer olduktan sonra Damac'a karşıda hattrick yapmıştı.

Cristiano Ronaldo ayrıca en çok hattrick yapan futbolcu listesinde Messi ve Levandowski'nin önünde zirvede bulunuyor.

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