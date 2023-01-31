Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ali Tuna yapacak.

Kasımpaşa ligde 4 maçtır kazanamazken, Giresunspor’un da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar son lig maçında Fenerbahçe deplasmanından 5-1’lik mağlubiyetle ayrılırken, Karadeniz temsilcisi de evinde Galatasaray’a 4-0 kaybetti.

Selçuk İnan’ın ekibi, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 19 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte Sadık Çiftpınar cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hajradinovic, Aytaç Kara ve Bahoken de sarı kart sınırında olan isimler. Giresunspor’da ise Ramon Arias ve Savicevic cezalı olan oyuncular. Alper Uludağ ve Görkem Sağlam da sarı kart sınırında.

Ligde 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 21 puan toplayıp 14. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Karşılaşmada kart cezalısı Ramon Arias ile Galatasaray maçında sakatlanan Kadir Seven kadroda yer alamayacak. Ülkelerinin milli takım kampından dönen Perez ve Campuzano ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşılaştığı mücadeleyi Giresunspor sahasında 1-0 kazanmıştı.