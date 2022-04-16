Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Adana Demirspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 32 maçtan 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın 41 puanı bulunuyor.
Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 10'unda berabere kalan ve 8'ini yitiren Adana Demirspor ise 52 puana sahip.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan müsabaka 0-0 berabere bitmişti.
Etiketler: Kasımpaşa Adana Demirspor Süper Lig
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