Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenen Kasımpaşa, bu sezon ilk galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, geçen sezonun 27. haftasından bu yana süren galibiyet hasretini de bu galibiyetle bitirdi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadede Kasımpaşa'nın gollerini 53. dakikada Mustafa Pektemek, 60 ve 80. dakikalarda Mame Thiam attı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 4'e yükseltirken Antalyaspor 5 puanda kaldı.

İlk yarının önemli anları

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

9. dakikada Hajradinovic'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde müsait durumda Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada soldan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Chahechouhe'nin yerden ortasında penaltı noktası civarında Diego'nun köşeye etkili şutunda kaleci Fatih iki hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Hajradinovic'in bu sefer soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde Thiam'a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Boffin, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada gelişen hızlı hücumda Mukairu'nun ara pasında Leschuk'un kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada savunma arkasına atılan ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Thiam'ın yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.

45. dakikada sol çizgide Hafez ile verkaç yapan Hajradinovic'in etkili ortasında ceza sahası içinde İlhan Depe'nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarının önemli anları

53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpasın üzerinde topu kontrol eden Mustafa Pektemek'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58. dakikada Antalyaspor Nazım Sangare ile golü buldu. Hakem Koray Gençerler, ofsayt şüphesiyle VAR'a başvurdu. VAR kararı sonucunda gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan atılan uzun topu Thiam kafayla sol tarafta savunma arkasına koşan İlhan Depe'nin önüne indirdi. Soldan topla çizgiye inen İlhan'ın yerden ortasına altıpasta ayak uzatan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

74. dakikada sağdan Amilton'un ortasında ceza sahası içinde Leschuk meşin yuvarlağı kafayla Fredy'e indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Atağın devamında Kasımpaşa savunması topu kornere uzaklaştırdı.

80. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Hajradinovic'in savunma arkası pasına koşan Thiam, kaleciyle karşı karşıya durumda şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA