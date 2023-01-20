Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'nde bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep İlk/Ortaokulunda karne töreni düzenlendi.

Karne törenine, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende, öğrencilere karnelerini dağıtıp okumaları için kitap ve trabzonspor forması hediye eden Fettahoğlu, kentte 145 bin öğrencinin karne heyecanına ortak olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Çok verimli bir yarıyılı geride bıraktıklarına değinerek, emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkür eden Fettahoğlu, "Karne sevincine ortak olan Trabzonspor'umuza çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize bugün yalnızca karne vermedik. Trabzonspor'umuzun formalarını da takdim ettik. Trabzonspor'umuzun ilimizdeki öğrencilerine böyle bir sürprizi oldu." ifadelerini kullandı.

Karne sevinci yaşayan öğrencilerden Adem Yavuz Özçelep de çok mutlu olduğunu belirterek, "Karnelerimizi aldık, formalarımızı da verdiler. Çok mutluyuz, tatilde bol bol eğleneceğiz." dedi.

Altıncı sınıf öğrencisi Zehra Mina Bekar da "İlk dönem bitti. İkinci döneme çok iyi girmeyi düşünüyorum. Karnemle birlikte kitap ve forma da verdiler. Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkür ederiz. Bizi de düşünüyorlar, hediye veriyorlar. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Öğrencilere Trabzonspor forması hediyesi

Törende ayrıca, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından başlatılan hediye kampanyası kapsamında Trabzonspor forması hediye edildi.

Kampanyayı duyuran bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak 10 bin formayla hediye forma kampanyasını başlattı. Tüm Bordo-Mavi sevdalılarını bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.