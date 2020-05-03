Haber Giriş: Kaynak: AA
Karatede online kata turnuvası yapılacak
Türkiye Karate Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde ilk defa online kata turnuvası düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 doğumluların evlerinden katılabileceği ve Youtube'den canlı yayınlanacak müsabakaların, 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların, 7 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
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