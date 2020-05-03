TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldiğini anımsattı.

Bakan Kasapoğlu'nun katılımcıların görüşlerini dinlediğini ve ara verilen liglerin yeniden başlaması konusunda Bilim Kurulu kararının beklenmesi gerektiğini söylediğini belirten Sancak, kulüp yöneticilerinden bazılarının liglerin başlaması gerektiğini, bazılarının da bunun için henüz erken olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Sancak, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelede dünyanın en başarılı ülkesi durumunda olduğunu kaydetti.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu süreci yürütüyoruz. Toplantıda 11 kulüp yöneticisi liglerin başlaması gerektiğini söyledi. Bazıları da Kovid-19'un ortadan kalkmasının beklenmesi gerektiğini belirtti. 2. ve 3. lig temsilcileri ise gerekli tedbirleri almakta zorlanacaklarını, bu yüzden verilen aranın uzatılması gerektiğini anlattı. Bize göre, ligler ilk etapta seyircisiz olarak başlamalı. Süreç normale döndükten, virüs ortadan kaybolduktan sonra maçlara seyircili devam edilir."

"Maçların oynanması taraftarlar için de iyi olacaktır"

Murat Sancak, tedbirler alınarak maçların oynanabileceğini vurguladı.

"Ülkemizde zaten tüm tedbirler alınıyor. Ligler oynanırken de gereken tedbirler alınabilir ve maçlar yapılabilir. Maçların oynanması, 'evde kal' çağrıları yapılan taraftarlar ve tüm vatandaşlar için de iyi olacaktır. Evlerindeki taraftarlarımız maçları televizyondan takip edebilir."

Adana Demirspor takımı olarak antrenmanlarına başladıklarını da aktaran Sancak, "Biz takım olarak idmanlarımızı yapıyoruz. Şu anda sosyal mesafeye uyularak çalışılıyor. Süreci bu şekilde geçireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.