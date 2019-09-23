Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar A Serisi etaplarını 11'i altın olmak üzere 27 madalya ile noktaladı.

Başkent Santiago'da gerçekleştirilen Karate A Serisi'nin dördüncü etabında milli takım, Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Uğur Aktaş'la altın, Ali Sofuoğlu'yla ise bronz madalyaya uzandı.

Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Venezuelalı Yorgelis Salazar'ı, Eray Şamdan, kumite 60 kilo finalinde Japon Sago Naoto'yu, Uğur Aktaş da kumite 84 kilo finalinde İranlı Zabihollah Poorshab'ı yenerek altın madalyaya ulaştı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren ve 72 ülkeden 804 karatecinin kayıt yaptırdığı organizasyonda, Türkiye'yi 7 kadın ile 12 erkek sporcu temsil etti.

Türk karateciler, daha önceki Salzburg, İstanbul ve Montreal etaplarında 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı.

Milli sporcular, dört etap sonunda toplam 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazanırken, Türkiye en başarılı üç ülke arasında yer aldı.

Kaynak: AA