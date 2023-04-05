Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.04.2023 23:03

Karabağ-Galatasaray maçından depremzedelere 12 milyon lira

Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü, Türkiye'deki depremzedeler yararına Galatasaray'la yaptıkları karşılaşmadan 12 milyon 336 bin Türk lirası gelir elde edildiğini açıkladı.

Karabağ-Galatasaray maçından depremzedelere 12 milyon lira
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta Bakü'de oynanan karşılaşmadan 1 milyon 90 bin 455 manat (12 milyon 336 bin Türk lirası) toplandığı bildirildi.

Açıklamada, karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları ve Türkiye'den verilen reklam gelirlerinin Galatasaray tarafından, açılan yardım hesabına yatırılacağı kaydedildi.

Bilet satışı, reklam ve Azerbaycan'daki yayın haklarından elde edilen gelirin ise kısa zamanda Türkiye'deki uygun hesaba yatırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, destek olan şirketlere ve maçı izleyen 62 binden fazla futbolsevere teşekkür edildi.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
Galatasaray'ın Türkiye Kupası hasreti 4 sezona çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:54
Netanyahu: İsrail'in bu gece ve gelecekteki karşılığı düşmanlarına ağır bedel ödetecek
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:49
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ