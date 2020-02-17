Kayseri Erciyes, dev bir organizasyona hazırlanıyor.

İlk kez Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak olan Erciyes'te heyecan dorukta.

Müsabakalarda, erkekler ve kadınlarda toplam 32 takım boy gösterecek.

Organizasyonun detayları ise Ankara'da düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu.

12-15 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, TRT SPOR2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Organizasyonun diğer ayağı ise 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin'de düzenlenecek.