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Spor
AA 30.06.2023 16:09

Kadınlarda dünya 1 numarası Swiatek Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

Teniste tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek, hastalandığı için Almanya'daki Bad Homburg Açık Turnuvası'ndan çekildi.

Kadınlarda dünya 1 numarası Swiatek Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

Swiatek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm ama bugün maçımdan çekilmem gerekiyor. Biraz ateş ve olası gıda zehirlenmesi nedeniyle huzursuz bir gece geçirdim. Bugün performans gösteremeyeceğim ve kendime bakmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki raket, "Umarım yakında iyi olurum. Bad Homburg'daki desteğiniz harikaydı, teşekkürler." sözlerini kullandı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası, bugün Bad Homburg Açık Turnuvası yarı finalinde, İtalyan tenisçi Lucia Bronzetti ile karşılaşacaktı.


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