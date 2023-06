Kadınlarda dünya 1 numarası Swiatek Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

Swiatek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm ama bugün maçımdan çekilmem gerekiyor. Biraz ateş ve olası gıda zehirlenmesi nedeniyle huzursuz bir gece geçirdim. Bugün performans gösteremeyeceğim ve kendime bakmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki raket, "Umarım yakında iyi olurum. Bad Homburg'daki desteğiniz harikaydı, teşekkürler." sözlerini kullandı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası, bugün Bad Homburg Açık Turnuvası yarı finalinde, İtalyan tenisçi Lucia Bronzetti ile karşılaşacaktı.

Not the way I wanted to end the tournament but overall I had great time and I learned a lot in Bad Homburg. See you soon I hope!



Nie tak chciałam zakończyć turniej, ale to był dobry czas w Bad Homburg. Dużo się nauczyłam i dobrze się bawiłam. Do zobaczenia niebawem! pic.twitter.com/xCVTEDZ9wi