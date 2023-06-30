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Spor
AA 30.06.2023 15:23

ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi Valur oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turdaki ilk rakibi İzlanda şampiyonu Valur oldu.

ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi Valur oldu
[Fotograf: AA]

Avrupa'da 49 federasyondan toplam 71 takımın mücadele edeceği UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 7. Grup'ta yer alan Fomget'in 1. eleme turundaki ilk rakibi, İzlanda şampiyonu Valur oldu.

Ankara temsilcisi, Valur'u 6 Eylül'de tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada elerse Vllaznia (Arnavutluk)-Hajvalla (Kosova) maçının galibiyle 9 Eylül'de tek karşılaşma üzerinden oynanacak maçta 2. tura çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Birinci tur kura çekimine, 57 kulüp katıldı. Organizasyona 9 kulüp ikinci turdan, 4 takım ise doğrudan 16 takımlı grup aşamasından itibaren dahil olacak.

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