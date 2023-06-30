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Spor
AA 30.06.2023 14:56

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı. İlk etap hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden başlayan bordo-mavililerde milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

İlk etap hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden başlayan bordo-mavililerde milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon ve aerobik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncularımız yer almazken Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak olan Karadeniz ekibi 4 Temmuz Salı günü ise Slovenya'nın Kranj şehrine giderek 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.


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